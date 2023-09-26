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NYT: в Финляндии осознали высокие траты из-за членства в НАТО

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После прошедшего присоединения к НАТО в Финляндии осознали, что участие в крупном военном альянсе «сложно и дорого».

Об этом пишет The New York Times.

«После десятилетий решения вопросов безопасности в одиночку финны обнаружили, что жизнь в большом альянсе сложна, дорога и глубоко политизирована», — говорится в публикации.

Ранее власти Финляндии назвали дорогостоящей поддержку Украины.

Также первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Финляндия теряет свой суверенитет.

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