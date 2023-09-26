NYT: в Финляндии осознали высокие траты из-за членства в НАТО
Об этом пишет The New York Times.
«После десятилетий решения вопросов безопасности в одиночку финны обнаружили, что жизнь в большом альянсе сложна, дорога и глубоко политизирована», — говорится в публикации.
Ранее власти Финляндии назвали дорогостоящей поддержку Украины.
Также первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Финляндия теряет свой суверенитет.