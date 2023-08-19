Медведев запостил анекдот о финнах и получении независимости от России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал на финском языке шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих историю страны и её независимость от России.

« — Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? — Они захватчики и варвары. — Интересно, кто создал независимую Финляндию? — Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», — написал он в Twitter.

Медведев сопроводил публикацию изображением двух кричащих людей.

Ранее он опубликовал в своём Telegram-канале шутку касательно вступления Финляндии в НАТО.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.