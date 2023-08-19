Медведев запостил анекдот о финнах и получении независимости от России
- РИА Новости
« — Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? — Они захватчики и варвары. — Интересно, кто создал независимую Финляндию? — Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», — написал он в Twitter.
Медведев сопроводил публикацию изображением двух кричащих людей.
Ранее он опубликовал в своём Telegram-канале шутку касательно вступления Финляндии в НАТО.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.