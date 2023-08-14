Медведев опубликовал шутку касательно вступления Финляндии в НАТО

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале шутку касательно вступления Финляндии в НАТО.

«— Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО? — Нам угрожают русские. — А почему они нам угрожают? — Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — говорится в посте.

Также шутка сопровождается двумя картинками.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях возросли кратно.

Дестабилизирующим фактором он назвал вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.