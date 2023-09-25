NYT: власти Финляндии назвали дорогостоящей поддержку Украины
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Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на директора по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Кууселу.
«Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится», — сказал он.
В материале газеты говорится, что приведение финской армии в соответствие с требованиями Североатлантического альянса потребует от властей Финляндии сложных и затратных решений.
В августе российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс может разместить на территории Финляндии оружие, способное поражать критически важные объекты северо-западных регионов России.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.