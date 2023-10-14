Кадыров: Запад лишает палестинцев спокойной жизни

Запад прибегает к двойным стандартам в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта, делая противоречивые заявления: политики называют точечную спецоперацию России на Украине оккупацией, однако действия Израиля против Палестины принимаются за «необходимые меры», заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров.

В своём Telegram глава республики заявил, что израильские власти занимаются захватом и присвоением палестинских земель, а также «многолетним уничтожением населения».

«Самые настоящие двойные стандарты. Это реальность, которая о многом говорит и ещё раз показывает истинное лицо Запада», — написал он.

Кадыров призвал дать возможность высказаться народу и оказать помощь Палестине, восстановить её разрушенную инфраструктуру.

«Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями», — подчеркнул он.

Ранее он призвал остановить войну между Израилем и Палестиной. По словам лидера республики, этот конфликт может «перерасти в нечто большее».

Как отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, западные страны не реагируют на отсутствие продовольствия и воды в секторе Газа. В ООН при этом заявляют, что сектор Газа не получил за последние дни ни капли воды.

Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ХАМАС единственным виновником эскалации палестино-израильского конфликта. По её словам, Европейский союз поддерживает Израиль.