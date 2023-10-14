Кадыров: Запад лишает палестинцев спокойной жизни
- РИА Новости
В своём Telegram глава республики заявил, что израильские власти занимаются захватом и присвоением палестинских земель, а также «многолетним уничтожением населения».
«Самые настоящие двойные стандарты. Это реальность, которая о многом говорит и ещё раз показывает истинное лицо Запада», — написал он.
Кадыров призвал дать возможность высказаться народу и оказать помощь Палестине, восстановить её разрушенную инфраструктуру.
«Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями», — подчеркнул он.
Ранее он призвал остановить войну между Израилем и Палестиной. По словам лидера республики, этот конфликт может «перерасти в нечто большее».
Как отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, западные страны не реагируют на отсутствие продовольствия и воды в секторе Газа. В ООН при этом заявляют, что сектор Газа не получил за последние дни ни капли воды.
Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ХАМАС единственным виновником эскалации палестино-израильского конфликта. По её словам, Европейский союз поддерживает Израиль.