Эрдоган заявил, что Запад не реагирует на отсутствие продовольствия в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны не реагируют на отсутствие продовольствия и воды в секторе Газа.

Как напомнил турецкий лидер, сейчас в секторе Газа нет воды, хлеба и продовольствия, что противоречит правам человека.

«Где Запад? Принимают ли они здесь какие-либо меры?» — цитирует его РИА Новости.

По мнению американского журналиста Сеймура Херша, израильские власти рассматривают прекращение поставок в сектор Газа воды, продовольствия и электроэнергии как альтернативу наземному вторжению в анклав.