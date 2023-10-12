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Эрдоган заявил, что Запад не реагирует на отсутствие продовольствия в Газе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны не реагируют на отсутствие продовольствия и воды в секторе Газа.
Эрдоган заявил, что Запад не реагирует на отсутствие продовольствия в Газе
  • AP
  • © Nedim Enginsoy

Как напомнил турецкий лидер, сейчас в секторе Газа нет воды, хлеба и продовольствия, что противоречит правам человека.

«Где Запад? Принимают ли они здесь какие-либо меры?» — цитирует его РИА Новости.

По мнению американского журналиста Сеймура Херша, израильские власти рассматривают прекращение поставок в сектор Газа воды, продовольствия и электроэнергии как альтернативу наземному вторжению в анклав.

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