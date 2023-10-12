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Журналист Херш: Израиль видит блокаду Газы альтернативой наземному вторжению

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Американский журналист Сеймур Херш выразил мнение, что израильские власти рассматривают прекращение поставок в сектор Газа воды, продовольствия и электроэнергии как альтернативу наземному вторжению в анклав.
Журналист Херш: Израиль видит блокаду Газы альтернативой наземному вторжению
  • AFP
  • © YURI CORTEZ

«Вариант на рассмотрении, как сказал мне израильский инсайдер, заключается в том, чтобы продолжать изоляцию города Газы с точки зрения подачи электроэнергии, поставок продовольствия и иных предметов первой необходимости», — написал Херш в статье на своём сайте.

Ранее замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что Израиль вряд ли скоро начнёт наземную операцию в секторе Газа.

Военная хроника рассказала, какой может быть наземная операция Израиля в Газе.

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