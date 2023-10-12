Военная хроника рассказала, какой может быть наземная операция Израиля в Газе

Если израильские власти примут решение о начале наземной операции, ЦАХАЛ придётся выбирать между плохим и очень плохим сценарием, пишет Военная хроника.

Как говорится в материале, крупномасштабная наземная операция является одним из возможных сценариев, но не факт, что будет выбран именно он.

«Возможно, руководство Израиля выберет менее радикальный вариант с установлением полной блокады анклава и частными операциями по уничтожению выявленных боевиков ХАМАС и освобождению заложников», — сообщает Военная хроника.

Уточняется, что эта операция может потребоваться для физического контроля территории палестинского анклава, без которого невозможно уничтожение живой силы и инфраструктуры движения ХАМАС.

Выполнение этих задач без присутствия сухопутных сил «на земле» невозможно, однако, решиться на наземную операцию непросто по нескольким причинам, сказано в материале.

Так, при подобном сценарии израильской стороне предстоит воевать на суперурбанизированной территории площадью 365 кв. км, где в плотной городской застройке проживают более 2 млн человек. Подобная среда сводит к минимуму преимущества армии Израиля в разведке, авиации и тяжёлой технике.

Кроме того, после серии авиаударов ЦАХАЛ по Газе огромное количество жителей готовы пополнить ряды ХАМАС. Так, по разным оценкам, оружие в Газе могут взять от 250 тыс. до 600 тыс. палестинцев разного возраста.

Также израильская армия пока не сталкивалась с активным противодействием хорошо вооружённых группировок, и, скорее всего, мобилизация 320 тыс. человек потребовалась Израилю для реагирования на потенциальное вовлечение в конфликт добровольцев-мусульман из соседних стран.

Кроме того, как пишет Военная хроника, гибель высокопоставленных офицеров сухопутных бригад «Голани» и «Нахаль» вместе с личным составом показала, что Израиль лишь частично готов к крупномасштабным и тем более городским боям.

Таким образом, подобная операция потребует от Израиля привлечения значительных ресурсов. Кроме того, вероятно, она будет крайне кровопролитной, отмечается в материале.

При этом есть вероятность, что затяжная операция вместе с большими потерями может негативно отразиться на общественной и политической поддержке Израиля, делает вывод Военная хроника.

8 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с ХАМАС, перед израильской армией стоит задача полностью уничтожить эту организацию.

Как писал портал Axios со ссылкой на источники, израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с президентом США Джо Байденом заявил ему, что Израиль должен начать наземную операцию в секторе Газа.

Замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что Израиль вряд ли скоро начнёт наземную операцию в секторе Газа.