В ООН сообщили, что сектор Газа не получил «ни капли воды» за шесть дней
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«Я недавно говорил со своим коллегой из БАПОР (Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ. — RT)... Он сказал, что они не смогли получить ни капли воды за шесть дней. Запасы в буквальном смысле на исходе», — цитирует его ТАСС.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее приказал полностью заблокировать сектор Газа. По его словам, в Газе «не будет ни электричества, ни еды, ни топлива».
Израильский министр энергетики Исраэль Кац заявил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды из Израиля в сектор Газа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны не реагируют на отсутствие продовольствия и воды в секторе Газа.