В ООН сообщили, что сектор Газа не получил «ни капли воды» за шесть дней

Сектор Газа не получил за последние шесть дней ни капли воды — запасы на исходе, заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Я недавно говорил со своим коллегой из БАПОР (Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ. — RT)... Он сказал, что они не смогли получить ни капли воды за шесть дней. Запасы в буквальном смысле на исходе», — цитирует его ТАСС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее приказал полностью заблокировать сектор Газа. По его словам, в Газе «не будет ни электричества, ни еды, ни топлива».

Израильский министр энергетики Исраэль Кац заявил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды из Израиля в сектор Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны не реагируют на отсутствие продовольствия и воды в секторе Газа.