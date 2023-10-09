Минэнерго Израиля поручило немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа

Израильский министр энергетики Исраэль Кац заявил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды из Израиля в сектор Газа.

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Его слова приводит газета The Times of Israel. «Я поручил, чтобы водоснабжение из Израиля в Газу было немедленно перекрыто», — сказал Кац. 7 октября Кац подписал указ о прекращении подачи электричества в сектор Газа.