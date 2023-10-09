Кадыров призвал остановить конфликт между Израилем и Палестиной

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал остановить войну между Израилем и Палестиной. По словам лидера республики, этот конфликт может «перерасти в нечто большее».

В своём Telegram он отметил, что чеченские подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка.

Он также обратился к мировому сообществу с призывом принять справедливое решение по поводу ситуации в Палестине.

«Обращаюсь к лидерам мусульманских стран — создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков», — сказал глава Чечни.

Кадыров добавил, что поддерживает Палестину и лично бывал в Израиле.

«Наша мирная делегация на себе испытала попытки неприкрытой провокации», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в решении палестино-израильского конфликта.