Фон дер Ляйен: ЕС поддерживает Израиль, который имеет право защитить себя

Европейский союз поддерживает Израиль, который имеет право защитить себя в противостоянии с ХАМАС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Израиль.

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Об этом пишет ТАСС. По её словам, ЕС стоит на стороне Израиля. «Израиль имеет право защищаться. Фактически он обязан защищать свой народ», — сказала фон дер Ляйен. Она добавила: необходимо назвать своим именем зверства, творимые ХАМАС. Это терроризм. Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит сотрудничество с властями Палестины, включая перечисление помощи. Он также сообщил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.