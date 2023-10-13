Фон дер Ляйен: ЕС поддерживает Израиль, который имеет право защитить себя
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Об этом пишет ТАСС.
По её словам, ЕС стоит на стороне Израиля.
«Израиль имеет право защищаться. Фактически он обязан защищать свой народ», — сказала фон дер Ляйен.
Она добавила: необходимо назвать своим именем зверства, творимые ХАМАС. Это терроризм.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит сотрудничество с властями Палестины, включая перечисление помощи.
Он также сообщил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.