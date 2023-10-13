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Фон дер Ляйен назвала ХАМАС единственным виновником эскалации вокруг Газы

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала ХАМАС единственным виновником эскалации палестино-израильского конфликта.

Её заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.

«Только ХАМАС несёт ответственность за происходящее», — сказала фон дер Ляйен.

По её словам, действия ХАМАС не имеют ничего общего с законными устремлениями палестинского народа.

То, как ответит Израиль, покажет, что это — демократия, добавила глава ЕК.

Фон дер Ляйен также заявила, что Европейский союз поддерживает Израиль, который имеет право защитить себя в противостоянии с ХАМАС.

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