Фон дер Ляйен назвала ХАМАС единственным виновником эскалации вокруг Газы
Её заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.
«Только ХАМАС несёт ответственность за происходящее», — сказала фон дер Ляйен.
По её словам, действия ХАМАС не имеют ничего общего с законными устремлениями палестинского народа.
То, как ответит Израиль, покажет, что это — демократия, добавила глава ЕК.
Фон дер Ляйен также заявила, что Европейский союз поддерживает Израиль, который имеет право защитить себя в противостоянии с ХАМАС.