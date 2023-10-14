Пресс-секретаря МИД Польши уволили после высказываний о Волынской резне

Пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину уволили из-за его высказывания о Волынской резне, после которого последовал дипломатический скандал.

Об этом сам чиновник написал в своей соцсети X (бывший Twitter).

«Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД, благодарю всех», — говорится в сообщении.

По его словам, каждый пресс-секретарь является сапёром, который рано или поздно подорвётся на мине.

В мае польский дипломат отметил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни. Он подчеркнул, что поляки взяли на себя ответственность за преступления Польши против украинцев, но такой ответственности со стороны украинцев не хватает.

После этого украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что слова Ясины являются неприемлемыми и досадными.

Речь идёт о событиях 1943 года, которые впоследствии стали известны как Волынская резня. Боевики ОУН-УПА* жестоко убивали всех подряд, включая стариков и детей. Радикалы практиковали пытки, грабежи и изнасилования.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).