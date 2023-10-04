WSJ: властям Украины может не хватить средств для выплаты зарплат госслужащим

Правительство Украины с ноября может столкнуться с проблемой выплаты зарплат госслужащим в случае задержек финансирования со стороны США.

Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным газеты, в Минфине Украины располагали ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре.

«Однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит», — говорится в публикации.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что оставшихся у администрации США средств для Украины хватит на два месяца.

При этом отмечалось, что США могут объявить о новом пакете помощи Украине в ближайшее время.