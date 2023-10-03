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Белый дом: США могут объявить о новом пакете помощи Украине в ближайшее время

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Вашингтон планирует объявить о новом пакете помощи Киеву в ближайшие недели, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Белый дом: США могут объявить о новом пакете помощи Украине в ближайшее время
  • РИА Новости

«Мы можем предоставлять помощь Украине каждые две недели, и полагаю, вы увидите продолжение этого в ближайшие недели», — сказал он в ходе брифинга.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты в скором времени выделят ещё один пакет военной помощи Украине.

30 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность, что американский сенат должен прекратить оказывать помощь Украине, чтобы избежать вынужденной остановки работы правительства (так называемого шатдауна).

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