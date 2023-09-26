Политолог Шаповалов: нацистские выходки уже стали нормой на Западе

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT обвинения канадского премьера Джастина Трюдо о том, что освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент было «российской пропагандой».

«Это не мы вытащили эсэсовца на овации в канадском парламенте, это не мы посадили Зеленского и премьер-министра Канады приветствовать его. Россия не совершала этих действий, не занималась фотошопом, Россия ничего не делала для того, чтобы этот позор канадской нации был осуществлён. И со стороны Украины, и со стороны Канады, и со стороны всего коллективного Запада на протяжении всех последних лет предпринимались активные попытки расширить окно Овертона — оправдать нацистов, сделать их вполне приемлемыми борцами за национальную независимость, например, Украины от Советского Союза», — отметил эксперт.

По его словам, «эти нацистские выходки уже стали нормой на Западе».

«И только в силу того, что это стало очень гротескным в данном случае, это получило некоторое освещение и критику со стороны ряда западных институций и ряда западных стран, в частности Польши. Отсюда этот скандал, Россия к нему никакого отношения не имеет, более того, Россия предупреждала Запад давно, что вы доиграетесь с этой политикой, вот мы видим, что так оно и произошло», — заключил собеседник RT.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск ответил на обвинения канадского премьера Джастина Трюдо о том, что освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент было «российской пропагандой».

24 сентября стало известно, что Владимир Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

Позже спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле возмущены фактом чествования в Канаде экс-бойца формирования, воевавшего на стороне фашистов, у преступлений нацизма нет срока давности.