WhatsApp в конце октября перестанет работать на смартфонах с устаревшим Android
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Соответствующую информацию распространили разработчики мессенджера.
В частности, в связи с обновлением приложения для его работы понадобится устройство с версией Android не ниже 5.0.
Пользователи, у которых версия операционной системы будет ниже заданной, не смогут в том числе отправлять и получать сообщения и совершать звонки.
Ранее WhatsApp запустил функцию создания каналов в мессенджере более чем в 150 странах.
В июле мессенджер WhatsApp начал внедрять функцию, которая позволит отправлять короткие видеосообщения в виде кружочков.