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WhatsApp в конце октября перестанет работать на смартфонах с устаревшим Android

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Мессенджер WhatsApp с 24 октября перестанет работать на устройствах с версией Android ниже 5.0.
WhatsApp в конце октября перестанет работать на смартфонах с устаревшим Android
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Соответствующую информацию распространили разработчики мессенджера.

В частности, в связи с обновлением приложения для его работы понадобится устройство с версией Android не ниже 5.0.

Пользователи, у которых версия операционной системы будет ниже заданной, не смогут в том числе отправлять и получать сообщения и совершать звонки.

Ранее WhatsApp запустил функцию создания каналов в мессенджере более чем в 150 странах.

В июле мессенджер WhatsApp начал внедрять функцию, которая позволит отправлять короткие видеосообщения в виде кружочков.

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