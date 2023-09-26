WhatsApp в конце октября перестанет работать на смартфонах с устаревшим Android

Мессенджер WhatsApp с 24 октября перестанет работать на устройствах с версией Android ниже 5.0.

Соответствующую информацию распространили разработчики мессенджера.

В частности, в связи с обновлением приложения для его работы понадобится устройство с версией Android не ниже 5.0.

Пользователи, у которых версия операционной системы будет ниже заданной, не смогут в том числе отправлять и получать сообщения и совершать звонки.

Ранее WhatsApp запустил функцию создания каналов в мессенджере более чем в 150 странах.

В июле мессенджер WhatsApp начал внедрять функцию, которая позволит отправлять короткие видеосообщения в виде кружочков.