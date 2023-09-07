США запустят программу обмена для укрепления «американо-немецкой дружбы»

Бюро по вопросам образования и культуры Госдепартамента США объявило о программе обмена для молодых людей из США и Германии. В рамках проекта Штаты организуют поездки школьников, студентов, профессионалов, а также парламентский обмен для «содействия развитию американо-германских дружеских отношений». С документом ознакомился RT.

«Основная цель программы — мотивировать американскую и немецкую молодёжь к изучению общества и культуры друг друга посредством образовательных обменов, одновременно содействуя развитию американо-германских дружеских отношений, основанных на общих ценностях демократии», — отмечается в описании.

Финансирование программы составит более $12,8 млн. В рамках инициативы бюро по делам образования и культуры Госдепа США намерено заключить до восьми соглашений, в том числе на программы по обмену среди школьников средних классов.

«Кроме того, программа направлена на продвижение роли участников в качестве молодых послов, оказывающих влияние на будущие американо-германские отношения, а также на развитие и укрепление связей между членами конгресса и их коллегами в бундестаге», — подчёркивают составители документа.

Проект также предполагает оплату авиаперелёта и прочих расходов десяти конгрессменам для участия в двухнедельной программе парламентского обмена в Германии.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк убеждён, что подобные проекты обеспечивают «долгосрочное американское влияние» в Германии.

«Благодаря такой работе с молодёжными лидерами, с экспертным сообществом, с самыми выдающимися и талантливыми студентами, они формируют определённую прослойку внутри разных стран из студентов, которые априори лояльны к политике США. Более того, такая молодёжь готова американские ценности и нарративы ретранслировать в самых разных сферах, в которых бы не оказалась — от государственного управления до НКО, бизнеса и так далее», — отметил Данюк в беседе с RT.

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