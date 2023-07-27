Американский сенатор Рик Скотт обратился к главе ФБР Кристоферу Рэю с просьбой предоставить данные о том, сколько кибератак, расследованием которых занималось ведомство в последнее время, было организовано из России, Китая или Северной Кореи. С письмом ознакомился RT.

«Сколько кибератак, становившихся предметом расследований ФБР, организовывались в последние десять лет из коммунистического Китая, России или Северной Кореи?» — спросил Скотт.

Американский сенатор поднял этот вопрос в связи с атакой хакеров на больницу Tampa General в штате Флорида, которая произошла в конце мая этого года.

Скотт призвал главу ФБР придать приоритетное значение расследованию этого инцидента. В своём письме он также подчеркнул, что кибератаки на систему здравоохранения происходили и раньше, причём не только в США, но и в других странах.

«Нам известно, что несколько таких кибератак организованы группировками, действующими на территории (и, возможно, с одобрения) злонамеренных иностранных государств, таких как коммунистический Китай, Россия и Северная Корея», — убеждён сенатор.

Как считает политолог Александр Дудчак, в Соединённых Штатах уже сформировалась привычка обвинять другие государства, в том числе Россию, в причастности к хакерским атакам и не приводить при этом никаких доказательств.

«Выдвигают безосновательные обвинения, их всё устраивает. Доказательства им не нужны. Иногда раздаются голоса с требованиями предоставить факты, но при нынешнем американском режиме никому это не интересно. Это не ново для нас, давно знакомо», — отметил он в разговоре с RT.

Ранее в ФСБ заявили, что Минобороны США прямо участвует в разработке кибератак против России. При этом американская сторона стремится представить их автором группировку IT Army of Ukraine, чтобы скрыть свою причастность.