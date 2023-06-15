CNN: ряд американских федеральных ведомств подверглись кибератакам
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«Мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы понять последствия и обеспечить своевременное их исправление», — приводит CNN заявление замглавы CISA Эрика Голдстайна.
Он уточнил, что ведомство помогает нескольким министерствам, приложения MOVEit которых были подвержены кибератакам.
В марте прошлого года власти США предложили до $10 млн за данные о россиянине Евгении Гладких, подозреваемом в кибератаках против критически важных объектов США.
В ФСБ России заявили, что США в попытках скрыть причастность к кибератакам на Россию стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine.