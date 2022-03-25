Власти США заявили о готовности выплатить до $10 млн за данные о россиянине Гладких

Короткая ссылка
Власти США предложили до $10 млн за данные о россиянине Евгении Гладких, подозреваемом в кибератаках против критически важных объектов США.

«До $10 млн долларов за информацию об Евгении Гладких. Этот российский хакер стремился нанести вред американским и мировым энергетическим объектам с помощью вредоносного ПО», — говорится в сообщении американского Минюста.

Отмечается, что Гладких с сообщниками, будучи «программистами ведущей исследовательской организации Минобороны России», взломали системы нефтеперерабатывающего завода за пределами США и внедрили вредоносное ПО, в также проводили хакерские атаки в отношении американской компании.

Ранее Министерство юстиции США предъявило четырём россияням обвинения в совершении киберпреступлений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить