Власти США заявили о готовности выплатить до $10 млн за данные о россиянине Гладких

Власти США предложили до $10 млн за данные о россиянине Евгении Гладких, подозреваемом в кибератаках против критически важных объектов США.

«До $10 млн долларов за информацию об Евгении Гладких. Этот российский хакер стремился нанести вред американским и мировым энергетическим объектам с помощью вредоносного ПО», — говорится в сообщении американского Минюста.

REWARD! Up to $10M for information on EVGENY GLADKIKH. This Russian hacker sought to damage U.S. and global energy facilities with malware. Help us stop him! Text us info on him at the number below or contact us via our Tor-based tips line. pic.twitter.com/8wk7GknZ9Z — Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 24, 2022

Отмечается, что Гладких с сообщниками, будучи «программистами ведущей исследовательской организации Минобороны России», взломали системы нефтеперерабатывающего завода за пределами США и внедрили вредоносное ПО, в также проводили хакерские атаки в отношении американской компании.

Ранее Министерство юстиции США предъявило четырём россияням обвинения в совершении киберпреступлений.