Минюст США обвинил четырёх россиян в киберпреступлениях

Министерство юстиции США предъявило четырём россиянам обвинения в совершении киберпреступлений.

Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

«Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения в отношении четырёх ответчиков, все они являются россиянами, работавшими на российское правительство», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в период с 2012 по 2018 год ответчики якобы были причастны к кибератакам на мировой энергетический сектор.

Ранее Министерство юстиции США предъявило 23-летнему россиянину Игорю Дехтярчуку обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными.