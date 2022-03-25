Минюст США обвинил четырёх россиян в киберпреступлениях
Об этом сообщается на сайте американского Минюста.
«Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения в отношении четырёх ответчиков, все они являются россиянами, работавшими на российское правительство», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, в период с 2012 по 2018 год ответчики якобы были причастны к кибератакам на мировой энергетический сектор.
Ранее Министерство юстиции США предъявило 23-летнему россиянину Игорю Дехтярчуку обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными.