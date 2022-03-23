Минюст США обвинил россиянина Дехтярчука в интернет-торговле личными данными

Министерство юстиции США предъявило 23-летнему россиянину Игорю Дехтярчуку обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Минюста США, Дехтярчук работал администратором интернет-площадки Marketplace A, где продавал взломанные адреса электронных почт и онлайн-аккаунтов.

Максимальным наказанием за это преступление является 20 лет лишения свободы.

Ранее Минюст США обвинил председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елену Брэнсон в нелегальной работе в качестве российского агента.

Всего по шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

В российском посольстве в США назвали возмутительными и необоснованными обвинения американского Минюста в отношении Брэнсон.