Минюст США обвинил россиянина Дехтярчука в интернет-торговле личными данными
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным Минюста США, Дехтярчук работал администратором интернет-площадки Marketplace A, где продавал взломанные адреса электронных почт и онлайн-аккаунтов.
Максимальным наказанием за это преступление является 20 лет лишения свободы.
Ранее Минюст США обвинил председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елену Брэнсон в нелегальной работе в качестве российского агента.
Всего по шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
В российском посольстве в США назвали возмутительными и необоснованными обвинения американского Минюста в отношении Брэнсон.