Председатель КСОРС Брэнсон считает абсурдными обвинения Минюста США

Председатель Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в США Елена Брэнсон назвала абсурдными и безосновательными обвинения Вашингтона в якобы работе в качестве российского агента.

«Считаю обвинения, которые были выдвинуты против меня, безосновательными, абсурдными и надуманными», — приводит РИА Новости её слова.

Брэнсон добавила, что её деятельность на протяжении десяти лет носила открытый, прозрачный и неполитический характер.

Ранее Минюст США обвинил Брэнсон в нелегальной работе в качестве российского агента.

Всего по шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

В российском посольстве в США назвали возмутительными и необоснованными обвинения американского Минюста в отношении Брэнсон.