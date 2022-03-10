Председатель КСОРС Брэнсон считает абсурдными обвинения Минюста США

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Председатель Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в США Елена Брэнсон назвала абсурдными и безосновательными обвинения Вашингтона в якобы работе в качестве российского агента.
Председатель КСОРС Брэнсон считает абсурдными обвинения Минюста США
  • © ksors.org

«Считаю обвинения, которые были выдвинуты против меня, безосновательными, абсурдными и надуманными», — приводит РИА Новости её слова.

Брэнсон добавила, что её деятельность на протяжении десяти лет носила открытый, прозрачный и неполитический характер.

Ранее Минюст США обвинил Брэнсон в нелегальной работе в качестве российского агента.

Всего по шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

В российском посольстве в США назвали возмутительными и необоснованными обвинения американского Минюста в отношении Брэнсон.

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