Председатель КСОРС Брэнсон считает абсурдными обвинения Минюста США
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«Считаю обвинения, которые были выдвинуты против меня, безосновательными, абсурдными и надуманными», — приводит РИА Новости её слова.
Брэнсон добавила, что её деятельность на протяжении десяти лет носила открытый, прозрачный и неполитический характер.
Ранее Минюст США обвинил Брэнсон в нелегальной работе в качестве российского агента.
Всего по шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
В российском посольстве в США назвали возмутительными и необоснованными обвинения американского Минюста в отношении Брэнсон.