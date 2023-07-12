Французский депутат выразил опасения в связи с ситуацией на Запорожской АЭС

Депутат Национального собрания Франции Алексис Жолли обратился к глава МИД страны Катрин Колонне по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции. Депутат выразил обеспокоенность на фоне сообщений СМИ о подготовке провокаций на ЗАЭС. RT ознакомился с запросом политика.

«На самом деле в контексте украинского контрнаступления эта огромная атомная электростанция представляет собой серьёзный вызов для международной безопасности и общественного здравоохранения», — заявил Жолли.

Он напомнил, что в начале июля в СМИ появились сообщения о том, что Россия и Украина обвинили друг друга в планировании саботажа и нападений на Запорожскую АЭС.

«Вопрос в том, реальна ли опасность атомной аварии и оправданы ли опасения, высказанные в СМИ международным сообществом», — говорится в обращении.

Депутат попросил главу МИД Франции пояснить, какова позиция правительства страны по этому вопросу и какой анализ провели французские службы в отношении потенциальной ядерной угрозы.

4 июля в «Росэнергоатоме» сообщили, что Киев собирается атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы разместила предметы, «похожие на взрывчатку», на крыше энергоблоков электростанции, не приведя при этом доказательств. Инспекторы МАГАТЭ провели проверку на ЗАЭС и не обнаружили следов минирования.

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, комментируя обвинения украинской стороны, назвал их откровенной ложью.