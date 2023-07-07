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МАГАТЭ не нашло мин и взрывчатки на Запорожской АЭС

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В МАГАТЭ заявили о получении дополнительного доступа на площадки ЗАЭС. Представителям агентства не удалось найти там следов минирования и просто взрывчатки.
МАГАТЭ не нашло мин и взрывчатки на Запорожской АЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом говорится в заявлении организации.

«По нашим просьбам наши специалисты получили дополнительный доступ на объект. Пока они не видели ни мин, ни взрывчатки», — отметил глава агентства Рафаэль Гросси.

Вместе с этим он добавил, что членам МАГАТЭ нужен доступ ещё к ряду мест, в частности, на крыши 3-го и 4-го энергоблоков и в части машинных залов.

Ранее на Запорожской АЭС заявили, что работы на площадке хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на станции проводятся под постоянным наблюдением миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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