МАГАТЭ не нашло мин и взрывчатки на Запорожской АЭС
- AFP
- © Olga MALTSEVA
Об этом говорится в заявлении организации.
«По нашим просьбам наши специалисты получили дополнительный доступ на объект. Пока они не видели ни мин, ни взрывчатки», — отметил глава агентства Рафаэль Гросси.
Вместе с этим он добавил, что членам МАГАТЭ нужен доступ ещё к ряду мест, в частности, на крыши 3-го и 4-го энергоблоков и в части машинных залов.
Ранее на Запорожской АЭС заявили, что работы на площадке хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на станции проводятся под постоянным наблюдением миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).