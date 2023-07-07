На ЗАЭС заявили о постоянном наблюдении МАГАТЭ за работами в хранилищах ОЯТ
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«Все работы на площадке хранения отработавшего топлива проводятся под постоянным наблюдением миссии МАГАТЭ», — цитирует заявление ЗАЭС в Telegram агентство ТАСС.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в вопросе допуска экспертов МАГАТЭ к площадкам ЗАЭС.
6 июля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что безопасность сохранности отработанного топлива усилили на Запорожской атомной электростанции.