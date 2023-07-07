На ЗАЭС заявили о постоянном наблюдении МАГАТЭ за работами в хранилищах ОЯТ

На Запорожской АЭС заявили, что работы на площадке хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на станции проводятся под постоянным наблюдением миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

AFP

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