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Балицкий: безопасность отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС усилена

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что безопасность сохранности отработанного топлива усилили на Запорожской атомной электростанции.
Балицкий: безопасность отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС усилена
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Как отметил Балицкий, безопасность станции и её границ надёжно защищена ВС России.

При этом он подчеркнул, что Москва принимает во внимание все возможные риски со стороны Украины.

«Усилена безопасность хвостохранилища, всё залито надёжным слоем бетона, постоянно контролируется уровень радиационного фона», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии со стороны киевского режима на Запорожской АЭС, что может иметь катастрофичные последствия.

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