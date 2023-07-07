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Гросси заявил о прогрессе в вопросе допуска экспертов МАГАТЭ к площадкам ЗАЭС

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Достигнут прогресс в вопросе получения допуска для дополнительного осмотра Запорожской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси заявил о прогрессе в вопросе допуска экспертов МАГАТЭ к площадкам ЗАЭС
  • РИА Новости

«Что касается допуска, то, я думаю, у нас есть прогресс со вторника по сегодняшний день. Мы смогли получить больше допуска — не на крышу пока, но мы обратились с просьбой к официальным лицам попасть туда», — цитирует его РИА Новости.

Гросси добавил, что взрывчатых веществ или мин на территории охлаждающих бассейнов и в других местах на станции нет.

При этом глава МАГАТЭ заявил, что в агентстве продолжают испытывать беспокойство.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил позиции российских сил, которые стоят на направлении контрудара ВСУ в Запорожской области.

По словам Балицкого, безопасность сохранности отработанного топлива усилили на ЗАЭС.

Он подчеркнул, что Москва принимает во внимание все возможные риски со стороны Украины.

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