Гросси заявил о прогрессе в вопросе допуска экспертов МАГАТЭ к площадкам ЗАЭС
- РИА Новости
«Что касается допуска, то, я думаю, у нас есть прогресс со вторника по сегодняшний день. Мы смогли получить больше допуска — не на крышу пока, но мы обратились с просьбой к официальным лицам попасть туда», — цитирует его РИА Новости.
Гросси добавил, что взрывчатых веществ или мин на территории охлаждающих бассейнов и в других местах на станции нет.
При этом глава МАГАТЭ заявил, что в агентстве продолжают испытывать беспокойство.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил позиции российских сил, которые стоят на направлении контрудара ВСУ в Запорожской области.
По словам Балицкого, безопасность сохранности отработанного топлива усилили на ЗАЭС.
Он подчеркнул, что Москва принимает во внимание все возможные риски со стороны Украины.