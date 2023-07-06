Кириенко посетил позиции ВС России на направлении контрудара ВСУ в Запорожской области

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил позиции российских сил, которые стоят на направлении контрудара ВСУ в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ», — написал он в Telegram.

Балицкий отметил, что достижений у противника нет, ВСУ продолжают «отправлять своих солдат на убой».

«Только сегодня утром была отражена очередная попытка наступления, противник потерял технику и живую силу», — добавил он.

Также Кириенко посетил Запорожскую АЭС, где ему показали, что станция работает в штатном режиме.