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Кириенко посетил позиции ВС России на направлении контрудара ВСУ в Запорожской области

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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил позиции российских сил, которые стоят на направлении контрудара ВСУ в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
Кириенко посетил позиции ВС России на направлении контрудара ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

«С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ», — написал он в Telegram.

Балицкий отметил, что достижений у противника нет, ВСУ продолжают «отправлять своих солдат на убой».

«Только сегодня утром была отражена очередная попытка наступления, противник потерял технику и живую силу», — добавил он.

Также Кириенко посетил Запорожскую АЭС, где ему показали, что станция работает в штатном режиме.

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