Кириенко посетил позиции ВС России на направлении контрудара ВСУ в Запорожской области
- РИА Новости
«С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ», — написал он в Telegram.
Балицкий отметил, что достижений у противника нет, ВСУ продолжают «отправлять своих солдат на убой».
«Только сегодня утром была отражена очередная попытка наступления, противник потерял технику и живую силу», — добавил он.
Также Кириенко посетил Запорожскую АЭС, где ему показали, что станция работает в штатном режиме.