Кириенко вместе с Балицким посетил Запорожскую АЭС

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, где ему показали, что станция работает в штатном режиме. Вместе с ним объект посетил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

РИА Новости