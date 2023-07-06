Кириенко вместе с Балицким посетил Запорожскую АЭС
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции.
«Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий убедились, что станция работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности нет», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии со стороны киевского режима на Запорожской атомной электростанции, что может иметь катастрофичные последствия.