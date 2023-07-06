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Кириенко вместе с Балицким посетил Запорожскую АЭС

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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, где ему показали, что станция работает в штатном режиме. Вместе с ним объект посетил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
Кириенко вместе с Балицким посетил Запорожскую АЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции.

«Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий убедились, что станция работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности нет», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии со стороны киевского режима на Запорожской атомной электростанции, что может иметь катастрофичные последствия.

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