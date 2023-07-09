Карчаа назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС откровенной ложью

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире Первого канала заявил, что высказывания Киева о якобы минировании крыш энергоблоков ЗАЭС российской стороной является откровенной ложью.

«Это очередная откровенная ложь, лишённая всякого смысла. Потому что каждый раз, когда появляются некие новые «сенсационные» сведения в исполнении лидеров украинского режима, что характерно, в формате «хайли-лайкли», — видимо, так их учат педагоги, кураторы и наставники», — цитирует его РИА Новости.

6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны предельно жёстко отвечать на любые атаки киевского режима на ЗАЭС.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что американские СМИ подыгрывают преступным замыслам киевских властей перед июльским саммитом Североатлантического альянса.