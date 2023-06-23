Белый дом: Вашингтон обсуждает с союзниками принципы урегулирования на Украине

Вашингтон обсуждает с союзниками принципы урегулирования конфликта на Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что власти США «тесно работают с украинцами почти каждый день».

«Эти дискуссии продолжаются и будут продолжаться не только с украинцами, но и с нашими союзниками и партнёрами», — цитирует его ТАСС.

Ранее зампостпреда КНР Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН заявил, что Китай призывает мировое сообщество воздержаться от эскалации конфликта на Украине.