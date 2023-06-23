Белый дом: Вашингтон обсуждает с союзниками принципы урегулирования на Украине
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Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что власти США «тесно работают с украинцами почти каждый день».
«Эти дискуссии продолжаются и будут продолжаться не только с украинцами, но и с нашими союзниками и партнёрами», — цитирует его ТАСС.
Ранее зампостпреда КНР Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН заявил, что Китай призывает мировое сообщество воздержаться от эскалации конфликта на Украине.