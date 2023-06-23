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Белый дом: Вашингтон обсуждает с союзниками принципы урегулирования на Украине

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Вашингтон обсуждает с союзниками принципы урегулирования конфликта на Украине.
Белый дом: Вашингтон обсуждает с союзниками принципы урегулирования на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что власти США «тесно работают с украинцами почти каждый день».

«Эти дискуссии продолжаются и будут продолжаться не только с украинцами, но и с нашими союзниками и партнёрами», — цитирует его ТАСС.

Ранее зампостпреда КНР Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН заявил, что Китай призывает мировое сообщество воздержаться от эскалации конфликта на Украине.

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