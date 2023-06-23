Зампостпреда Китая при ООН призвал мир воздержаться от эскалации конфликта на Украине

Китай призывает мировое сообщество воздержаться от эскалации конфликта на Украине, заявил зампостпреда КНР Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН.

Его заявление приводит ТАСС.

По его словам, разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции напоминает о рисках в случае продолжения боевых действий.

«Мы надеемся, что международное сообщество будет воздерживаться от того, чтобы заниматься эскалацией напряжённости», — сказал китайский дипломат.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай готов объединить усилия со странами Африки для урегулирования на Украине.