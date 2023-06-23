Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Зампостпреда Китая при ООН призвал мир воздержаться от эскалации конфликта на Украине

Короткая ссылка
Китай призывает мировое сообщество воздержаться от эскалации конфликта на Украине, заявил зампостпреда КНР Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН.
Зампостпреда Китая при ООН призвал мир воздержаться от эскалации конфликта на Украине
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Его заявление приводит ТАСС.

По его словам, разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции напоминает о рисках в случае продолжения боевых действий.

«Мы надеемся, что международное сообщество будет воздерживаться от того, чтобы заниматься эскалацией напряжённости», — сказал китайский дипломат.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай готов объединить усилия со странами Африки для урегулирования на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить