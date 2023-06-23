Зампостпреда Китая при ООН призвал мир воздержаться от эскалации конфликта на Украине
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- © Iryna Rybakova
Его заявление приводит ТАСС.
По его словам, разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции напоминает о рисках в случае продолжения боевых действий.
«Мы надеемся, что международное сообщество будет воздерживаться от того, чтобы заниматься эскалацией напряжённости», — сказал китайский дипломат.
Ранее в МИД КНР заявили, что Китай готов объединить усилия со странами Африки для урегулирования на Украине.