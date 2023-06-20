МИД: Китай готов объединить усилия со странами Африки для урегулирования на Украине
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Представитель китайского внешнеполитического ведомства сделала такое заявление в ходе брифинга, комментируя африканскую мирную инициативу.
«Китай готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, включая африканские страны, чтобы создавать благоприятные условия для политического урегулирования украинского кризиса», — цитирует ТАСС Мао Нин.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью RT Arabic, что Россия была и будет готова к обсуждению любых мирных инициатив.