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МИД: Китай готов объединить усилия со странами Африки для урегулирования на Украине

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Китай готов объединить усилия со странами Африки и другими заинтересованными сторонами для достижения урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
МИД: Китай готов объединить усилия со странами Африки для урегулирования на Украине
  • AP
  • © Liu Zheng

Представитель китайского внешнеполитического ведомства сделала такое заявление в ходе брифинга, комментируя африканскую мирную инициативу.

«Китай готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, включая африканские страны, чтобы создавать благоприятные условия для политического урегулирования украинского кризиса», — цитирует ТАСС Мао Нин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью RT Arabic, что Россия была и будет готова к обсуждению любых мирных инициатив.

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