МИД: Китай готов объединить усилия со странами Африки для урегулирования на Украине

Китай готов объединить усилия со странами Африки и другими заинтересованными сторонами для достижения урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

AP

© Liu Zheng

Представитель китайского внешнеполитического ведомства сделала такое заявление в ходе брифинга, комментируя африканскую мирную инициативу. «Китай готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, включая африканские страны, чтобы создавать благоприятные условия для политического урегулирования украинского кризиса», — цитирует ТАСС Мао Нин. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью RT Arabic, что Россия была и будет готова к обсуждению любых мирных инициатив.