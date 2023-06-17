Песков: Россия была и будет готова к обсуждению любых мирных инициатив

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью RT Arabic, что Россия была и будет готова к обсуждению любых мирных инициатив.

Он отметил, что уже несколько стран и групп стран выступили с намерениями сыграть роль посредников в урегулировании кризиса вокруг Украины, в том числе речь об инициативах Китая, Ватикана, стран Африки.

По словам Пескова, формулируются более или менее конкретные инициативы.

«Россия, об этом неоднократно говорил президент Путин, была, есть и будет оставаться открытой для обсуждения любых инициатив», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Москва высоко ценит усилия любых стран, пытающихся внести вклад в урегулирование кризиса.

«Россия готова к этому разговору. Насколько они реализуемы, эти инициативы, и какая из них может быть реализована, какая нет, — конечно, всё дело в деталях. Нужно рассматривать все детали», — сказал Песков.

17 июня Путин провёл переговоры с лидерами стран Африки по мирному урегулированию ситуации вокруг украинского конфликта.