Песков: Россия была и будет готова к обсуждению любых мирных инициатив
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Он отметил, что уже несколько стран и групп стран выступили с намерениями сыграть роль посредников в урегулировании кризиса вокруг Украины, в том числе речь об инициативах Китая, Ватикана, стран Африки.
По словам Пескова, формулируются более или менее конкретные инициативы.
«Россия, об этом неоднократно говорил президент Путин, была, есть и будет оставаться открытой для обсуждения любых инициатив», — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что Москва высоко ценит усилия любых стран, пытающихся внести вклад в урегулирование кризиса.
«Россия готова к этому разговору. Насколько они реализуемы, эти инициативы, и какая из них может быть реализована, какая нет, — конечно, всё дело в деталях. Нужно рассматривать все детали», — сказал Песков.
17 июня Путин провёл переговоры с лидерами стран Африки по мирному урегулированию ситуации вокруг украинского конфликта.