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Кулеба: вторая конференция по Украине должна привести к миру, туда пригласят Россию

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил что следующая международная конференция по Украине должна привести к завершению конфликта, на саммит пригласят Россию.

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

По его словам, идея в том, чтобы следующая конференция стала завершением войны, и за столом переговоров нужна и другая сторона.

«Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — сказал Кулеба.

Министр признал, что рано или поздно с Москвой необходимо будет разговаривать.

Он добавил, что позиции Запада и Глобального Юга различаются. По словам Кулебы, на саммите по Украине в Швейцарии раздались голоса с Глобального Юга по поводу «сложных компромиссов», на которые необходимо пойти Киеву.

«Это не тот язык, который мы слышим от западных партнёров», — отметил министр.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, но необходима легитимная фиксация их итогов.

Он также сказал, что Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Путина.

Зеленский заявил, что украинская сторона готова начать переговоры с российской, если Россия будет уважать «территориальную целостность» Украины.

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