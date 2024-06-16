Зеленский: Киев готов к переговорам, если Россия будет уважать «целостность» Украины

Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова начать переговоры с российской, если Россия будет уважать «территориальную целостность» Украины.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Киев готов начать переговоры с Москвой уже завтра, если российская сторона будет уважать «территориальную целостность» Украины.

При этом 14 октября Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, но необходима легитимная фиксация их итогов.

Он также сказал, что Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Путина.