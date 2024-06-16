Зеленский: Киев готов к переговорам, если Россия будет уважать «целостность» Украины
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Киев готов начать переговоры с Москвой уже завтра, если российская сторона будет уважать «территориальную целостность» Украины.
При этом 14 октября Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, но необходима легитимная фиксация их итогов.
Он также сказал, что Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Путина.