Аналитик Федосова: для западных политиков Украина представляет собой полигон

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала сообщения СМИ о том, что Соединённые Штаты собираются предоставить Киеву танковые снаряды с обеднённым ураном.

Как отметила эксперт, ещё в марте официальный представитель Пентагона заявлял о том, что США не намерены поставлять на Украину подобные снаряды с обеднённым ураном.

Но здесь, по её мнению, свою роль сыграла Великобритания, которая, не оглядываясь ни на кого, «продолжает раздувать огонь войны».

«Сейчас ситуация на фронте складывается для ВСУ не позитивно, поэтому они заявляют, что поддержка продолжится, и это может быть одним из сигналов, что они не оставляют желание воевать до последнего украинца. Для западных политиков Украина представляет собой полигон, где они сигнализируют, что пойдут дальше, что от Украины останется непригодная для жизни земля или которая потребует огромных средств на её восстановление, затем Украину планируется сбросить как непригодный актив», — рассказала Федосова.

И такие заявления, как отметила собеседница RT, «в этой логике вполне действенны».

«Обещанные американцами танки были в январе, но так мы и не видим их на полях сражений. Возможно, мы увидим их на более поздних этапах того самого контрнаступа, но пока за американские инициативы о поддержке наступления столько, сколько это потребуется, отвечают европейцы своим вооружением и военной техникой», — подчеркнула она.

Поскольку привязка вопроса снарядов с обеднённым ураном идёт в пакете с поставкой танков, по словам аналитика, «это ещё вызовет дискуссии в американском истеблишменте».

«Ещё одна причина подобных заявлений — спровоцировать Россию на более радикальные шаги, вплоть до применения тактического ядерного оружия на Украине, от которого Россия всячески уклоняется, но американцы настроены на радикализацию этого курса», — заключила Федосова.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских политиков сообщила что администрация президента США Джо Байдена предоставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном спустя несколько недель внутренних обсуждений о том, чем оснастить танки Abrams.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT осудила подобные планы США, отметив, что «сохранять Украину и её народ англосаксы не собираются».