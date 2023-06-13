WSJ: США собираются предоставить Киеву танковые снаряды с обеднённым ураном

Соединённые Штаты собираются предоставить Киеву танковые снаряды с обеднённым ураном.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских политиков.

В статье говорится, что администрация президента США Джо Байдена предоставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном спустя несколько недель внутренних обсуждений о том, чем оснастить танки Abrams.

В марте в Британии сообщили, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном.

В МАГАТЭ сказали, что готовы изучить последствия от применения снарядов с обеднённым ураном на Украине в случае поступления подобного запроса.