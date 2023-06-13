Сенатор Ковитиди: сохранять Украину и её народ англосаксы не собираются

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщения СМИ о том, что США собираются предоставить Киеву танковые снаряды с обеднённым ураном.

Ковитиди напомнила, что применение обеднённого урана смертельно опасно, поскольку он очень токсичен.

Сенатор добавила, что мелкие частицы урана, оседающие в лёгких и пищеводе, вызывают развитие злокачественных опухолей.

По её мнению, сообщения о планах США подтверждают тот факт, что «сохранять Украину и её народ англосаксы не собираются».

«Возмущает позиция МАГАТЭ, преступно допускающая применение Украиной снарядов с обеднённым ураном и отстранившаяся от необходимости категорического осуждения США и Великобритании», — заключила собеседница RT.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских политиков сообщила что администрация президента США Джо Байдена предоставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном спустя несколько недель внутренних обсуждений о том, чем оснастить танки Abrams.

19 мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что радиоактивное облако, сформировавшееся после уничтожения поставленных Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, уже направилось в сторону Западной Европы.

В марте в Британии сообщили, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана». Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить.