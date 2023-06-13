Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сенатор Ковитиди: сохранять Украину и её народ англосаксы не собираются

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщения СМИ о том, что США собираются предоставить Киеву танковые снаряды с обеднённым ураном.
Сенатор Ковитиди: сохранять Украину и её народ англосаксы не собираются
  • РИА Новости

Ковитиди напомнила, что применение обеднённого урана смертельно опасно, поскольку он очень токсичен.

Сенатор добавила, что мелкие частицы урана, оседающие в лёгких и пищеводе, вызывают развитие злокачественных опухолей.

По её мнению, сообщения о планах США подтверждают тот факт, что «сохранять Украину и её народ англосаксы не собираются».

«Возмущает позиция МАГАТЭ, преступно допускающая применение Украиной снарядов с обеднённым ураном и отстранившаяся от необходимости категорического осуждения США и Великобритании», — заключила собеседница RT. 

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских политиков сообщила что администрация президента США Джо Байдена предоставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном спустя несколько недель внутренних обсуждений о том, чем оснастить танки Abrams.

19 мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что радиоактивное облако, сформировавшееся после уничтожения поставленных Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, уже направилось в сторону Западной Европы. 

В марте в Британии сообщили, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана». Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить