США не намерены вслед за Британией поставлять Украине боеприпасы с обеднённым ураном

Пентагон заявил, что не намерен вслед за Британией передавать Украине боеприпасы с обеднённым ураном.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское Министерство обороны.

«Насколько я знаю, нет. Мы — нет», — сказал представитель Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос о том, направляют ли США Киеву такие боеприпасы.

Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди ранее сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.