Портал Onet назвал «плохим шагом» запуск Georgian Airways рейсов для россиян в Европу
Автор статьи отметил, что недавно возобновлённое воздушное сообщение между Россией и Грузией открыло перед российскими туристами «новые возможности для путешествий».
«Расширение списка рейсов... через Тбилиси — плохая новость и ещё один непонятный шаг по упрощению поездок в Европу для россиян», — говорится в тексте публикации.
Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы через Тбилиси.
25 мая Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси.
Также сообщалось, что на Украине планируют ввести санкции против Georgian Airways.