Портал Onet назвал «плохим шагом» запуск Georgian Airways рейсов для россиян в Европу

В статье польского портала Onet заявили, что запуск грузинской авиакомпанией Georgian Airways перелётов в Европу для россиян является «непонятным» и «плохим шагом».

Автор статьи отметил, что недавно возобновлённое воздушное сообщение между Россией и Грузией открыло перед российскими туристами «новые возможности для путешествий».

«Расширение списка рейсов... через Тбилиси — плохая новость и ещё один непонятный шаг по упрощению поездок в Европу для россиян», — говорится в тексте публикации.

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы через Тбилиси.

25 мая Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси.

Также сообщалось, что на Украине планируют ввести санкции против Georgian Airways.