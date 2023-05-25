Georgian Airways открыла продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на сайт перевозчика, полёт из Москвы в Париж запланирован на 26 мая.
Стоимость билета составляет 2162 лари (около $860).
Рейс Москва — Тбилиси — Вена отправится 28 мая, стоимость билета — 1599 лари (около $635).
16 мая грузинский национальный перевозчик Georgian Airways начал продажу билетов на рейсы до Москвы. Стоимость билетов начинается от $345.