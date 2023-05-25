Georgian Airways открыла продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси

Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сайт перевозчика, полёт из Москвы в Париж запланирован на 26 мая.

Стоимость билета составляет 2162 лари (около $860).

Рейс Москва — Тбилиси — Вена отправится 28 мая, стоимость билета — 1599 лари (около $635).

16 мая грузинский национальный перевозчик Georgian Airways начал продажу билетов на рейсы до Москвы. Стоимость билетов начинается от $345.