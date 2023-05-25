Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Georgian Airways открыла продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси

Короткая ссылка
Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси.
Georgian Airways открыла продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси
  • globallookpress.com
  • © Markus Mainka/picture alliance

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сайт перевозчика, полёт из Москвы в Париж запланирован на 26 мая.

Стоимость билета составляет 2162 лари (около $860).

Рейс Москва — Тбилиси — Вена отправится 28 мая, стоимость билета — 1599 лари (около $635).

16 мая грузинский национальный перевозчик Georgian Airways начал продажу билетов на рейсы до Москвы. Стоимость билетов начинается от $345.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить