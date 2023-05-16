На сайте грузинской Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы до Москвы

Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways начал продажу билетов на рейсы до Москвы.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стоимость билетов начинается от отметки в $345.

Также на сайте перевозчика больше не доступны транзитные рейсы через Ереван авиакомпанией «Эйр Дилижанс».

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.