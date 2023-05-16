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На сайте грузинской Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы до Москвы

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Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways начал продажу билетов на рейсы до Москвы.
На сайте грузинской Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы до Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стоимость билетов начинается от отметки в $345.

Также на сайте перевозчика больше не доступны транзитные рейсы через Ереван авиакомпанией «Эйр Дилижанс».

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

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