Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

На Украине планируют ввести санкции против Georgian Airways

Короткая ссылка
Киевский террористический режим внёс грузинскую авиакомпанию Georgian Airways в список компаний, подлежащих санкциям.
На Украине планируют ввести санкции против Georgian Airways
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, данные компании размещены на официальном интернет-портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции в разделе «Юридические лица, в отношении которых пока не введены санкции».

По мнению террористического режима, решение компании возобновить полёты в Россию ведёт к «повышению рисков образования новых схем обхода санкций».

Также в списке физлиц, в отношении которых пока не введены санкции, оказались глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили и её владелец Давид Гаиашвили.

25 мая Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси.

Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров высказался в беседе с изданием «ПолитЭксперт» о перспективах Тбилиси как потенциального транзитного узла для России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить