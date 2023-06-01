На Украине планируют ввести санкции против Georgian Airways

Киевский террористический режим внёс грузинскую авиакомпанию Georgian Airways в список компаний, подлежащих санкциям.

Как сообщает ТАСС, данные компании размещены на официальном интернет-портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции в разделе «Юридические лица, в отношении которых пока не введены санкции».

По мнению террористического режима, решение компании возобновить полёты в Россию ведёт к «повышению рисков образования новых схем обхода санкций».

Также в списке физлиц, в отношении которых пока не введены санкции, оказались глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили и её владелец Давид Гаиашвили.

25 мая Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси.

Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров высказался в беседе с изданием «ПолитЭксперт» о перспективах Тбилиси как потенциального транзитного узла для России.