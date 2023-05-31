Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы через Тбилиси в Европу

Грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы через Тбилиси.

Как уточняет РИА Новости, на сайте продаж появились транзитные рейсы из российской столицы в Австрию (Вена и Грац), на Кипр (Ларнака), во Францию (Париж, Нанси), в Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Грецию (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италию (Неаполь, Милан), Нидерланды (Амстердам) и Саудовскую Аравию (Джуф, Даммам).

Отмечается, что при этом продажа билетов на многие направления ещё не началась.

25 мая Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси.

Главный редактор AVIA.RU Роман Гусаров высказался в беседе с изданием «ПолитЭксперт» о перспективах Тбилиси как потенциального транзитного узла для России.