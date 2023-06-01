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Антонов: новый пакет помощи Украине говорит о безразличии США к преступлениям бандеровцев

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Новый пакет американской военной помощи для Украины говорит о том, что Вашингтону безразличны преступления бандеровцев, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что новый пакет помощи выделен сразу после атаки БПЛА на Москву.

«Вместо того, чтобы призвать режим Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев», — приводит слова Антонова российская дипмиссия в Вашингтоне.

По его словам, заявления американской стороны о неподдержке таких акций «гроша ломанного не стоят».

Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Как отметил Владимир Путин, Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины два-три дня назад, в ответ на это киевский режим выбрал путь попыток запугивания России и её граждан.

Президент подчеркнул, что это явный признак террористической деятельности.

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