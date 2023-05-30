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Российский посол заявил, что Москва помогает Белграду в урегулировании ситуации в Косове

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Россия оказывает помощь сербским властям в урегулировании ситуации вокруг частично признанного Косова. Об этом заявил заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Российский посол заявил, что Москва помогает Белграду в урегулировании ситуации в Косове
  • РИА Новости

«Мы помогаем Белграду, действуем в полной координации и сотрудничестве. Мы участвовали в подготовке заседания Совета безопасности в каких-то отдельных ситуациях», — приводит РИА Новости его слова.

Также российский посол заявил, что силы НАТО в ситуации обострения в Косове открыто встали на сторону Приштины.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.

Также сербский лидер заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов, вопреки данным гарантиям.

По его информации, при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.

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