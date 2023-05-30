Российский посол заявил, что Москва помогает Белграду в урегулировании ситуации в Косове
- РИА Новости
«Мы помогаем Белграду, действуем в полной координации и сотрудничестве. Мы участвовали в подготовке заседания Совета безопасности в каких-то отдельных ситуациях», — приводит РИА Новости его слова.
Также российский посол заявил, что силы НАТО в ситуации обострения в Косове открыто встали на сторону Приштины.
Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.
Также сербский лидер заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов, вопреки данным гарантиям.
По его информации, при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.